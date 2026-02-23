TMW
Juventus, riposo verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer alla Continassa per terapie
Giornata di riposo per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida di ritorno contro il Galatasaray nel playoff di Champions League. Il gruppo, per ordine dell'allenatore di Certaldo, ha a disposizione alcune ore di stacco prima dell'allenamento della vigilia in programma domani.
Alla Continassa però qualcuno si è visto. Kenan Yildiz e Gleison Bremer hanno infatti proseguito nei rispettivi percorsi di terapie, con Spalletti che proverà ad averli entrambi al 100% per tentare l'impresa contro i turchi allo Stadium. Con loro anche gli altri infortunati Vlahovic e Milik.
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
