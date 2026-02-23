TMW Radio Marcolini: "Nazionale maltese grande opportunità. Ma vorrei tornare nel calcio italiano"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto Michele Marcolini, che non ha solo parlato del campionato di terza serie ma anche del suo personale: l'allenatore è reduce da un biennio che lo ha visto Commissario Tecnico della Nazionale maltese.

Queste le sue parole: "Se mi piacerebbe tornare in Italia ad allenare? Sì, assolutamente. È chiaro che l'esperienza estera e internazionale è stata bellissima, mi ha arricchito tanto, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con delle nazionali incredibili: ho giocato due volte contro l'Italia e due volte contro l'Inghilterra, e ogni preparazione gara è stata stupenda, sicuramente molto diversa dal campionato di Serie C che ho affrontato il più delle volte. Mi piacerebbe però appunto tornare: quando ho fatto quella scelta, sapevo che, dal punto di vista professionale in Italia, mi avrebbe un po' tolto dal mirino di tante persone, ma in Italia siamo fatti così: Quando si va all'estero, poi la visibilità paradossalmente viene un po' persa. Però è stata una scelta professionale alla quale ho pensato bene, che sono veramente felice di aver fatto.

Ora sono in attesa di rientrare in una situazione che mi possa dare grande soddisfazione e grande voglia di tornare a quello che mi piace fare e che ho sempre amato fare. La quotidianità un po' mi è mancata, vivere lo spogliatoio, creare un certo tipo di ambiente per cercare di riuscire a performare nel migliore dei modi, mi piacerebbe tornare a riviverla; vediamo se ci sarà la situazione giusta".