Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa (Lunedì 23 febbraio, ore 18.30, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Un derby delicatissimo contro il Pisa in chiave salvezza a cui la Fiorentina arriva con il vento in poppa e due vittorie consecutive raggiunte per la prima volta in stagione. Contro i nerazzurri Vanoli è pronto a ripartire dal suo 4-1-4-1 e dai big rimasti a riposo per la trasferta a Bialystok. A cominciare dalla porta, dove De Gea dovrebbe esserci nonostante la sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra. In difesa torneranno Dodò e Parisi sulle fasce, mentre al centro si riproporrà la coppa Pongracic-Ranieri, quest’ultimo tra i più in forma al momento della rosa gigliata. In cabina di regia si sistemerà Fagioli, con Brescianini come mezz’ala sinistra. A desta, senza Mandragora squalificato, è ballottaggio tra Ndour, favorito, e Fabbian. Il vero dubbio riguarda le condizioni di Gudmundsson. Se l’islandese riuscisse a recuperare potrebbe partire anche dal 1’, altrimenti pronti ancora una volta Solomon a sinistra e Harrison a destra. Kean sarà, infine, il terminale offensivo. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Pisa

Il Pisa farà visita alla Fiorentina nella ventiseiesima giornata, con Hiljemark costretto a ridisegnare qualcosa soprattutto tra i pali: l’infortunio di Scuffet, fuori almeno un mese, e le condizioni non ottimali di Semper spingono verso la seconda consecutiva da titolare per Nicolas. Davanti a lui il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov, mentre sulle fasce agiranno Touré e Angori. In cabina di regia conferma per Aebischer, affiancato da Loyola, galvanizzato dal gol al Milan. Sulla trequarti spazio a Moreo e al probabile esordio dal primo minuto di Iling Jr, chiamato a dare imprevedibilità tra le linee. In avanti, favorito per guidare l’attacco è Stojlkovic, in vantaggio su Durosinmi nelle scelte del tecnico svedese. (da Pisa, Davide Caruso)