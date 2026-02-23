Hojlund commenta il post della festa Atalanta: "Spero bene contro il Dortmund"

Il fine settimana di Serie A ormai porta in dote come triste tradizione recente un bel po' di episodi arbitrali sui quali si concentra la discussione dei giorni a seguire e questo che si concluderà oggi, quello della 26^ giornata, non fa eccezione.

Una partita sulla quale si sono posati i riflettori è Atalanta-Napoli, finita 2-1 in favore dei padroni di casa e con due chiamate contestate tra arbitro e VAR: la prima a revocare un calcio di rigore, la seconda ad annullare il gol. In entrambe le situazioni, tra l'altro, il protagonista era il centravanti danese Rasmus Hojlund. Il quale sembrerebbe aver comunque preso con sportività le decisioni. O almeno così sembra a chi non vuole pensare a una sorta di 'provocazione social'.

Sì, perché nelle scorse ore, dopo la fine del match e le esplosioni della polemica, lo stesso Hojlund ha commentato un post Instagram dell'Atalanta con le esultanze a fine match riprese in video. Ha scritto, l'attaccante del Napoli, in inglese: "Grazie per la calorosa accoglienza. Spero bene contro il Dortmund in infrasettimanale".