Indagine per frode sportiva, Rocchi: "Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura"
Dichiarazione all'ANSA del designatore indagato dalla procura di Milano
(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva (ANSA).
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