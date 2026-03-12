Out dalla Champions, Mondiale a rischio. Corriere della Sera: "Calcio italiano in bilico"

In seguito alla goleada incassata dall'Atalanta nel primo duello impietoso con il Bayern Monaco a Bergamo, sorgono riflessioni doverose attorno al movimento del pallone nel nostro Paese. "Il calcio italiano in bilico", il titolo adoperato nella sezione interna e dedicata allo sport dal Corriere della Sera oggi: Inter e Juventus sono uscite dalla Champions League ai playoff (contro Bodo/Glimt e Galatasaray), mentre la Dea è già quasi con due piedi fuori per il 6-1 inflitto dai bavaresi.

La crisi si estende anche alla Nazionale, per l'ennesima volta finita a giocarsi gli spareggi per l'accesso ai Mondiali 2026: in caso di fallimento, sarebbe la terza volta di fila. Un incubo senza precedenti che Rino Gattuso e gli Azzurri vogliono evitare, ma più in generale viene invocata una riforma statista che vada a risolvere delle problematiche che affondano radici da tempo nel calcio italiano.