Dalla Roma alla Juve, La Stampa sulla tattica di Spalletti: "Vent'anni di falso 9"

Dalla Roma di Totti e Pierotti alla Juventus di Yildiz e McKennie ci sono due comuni denominatori. Luciano Spalletti in panchina e una tattica senza centravanti pura prediletta dal tecnico di Certaldo. "Vent'anni di falso 9", il titolo ripreso nella sezione interna e dedicata allo sport da La Stampa. In giallorosso accadde nella stagione 2005/2006, quando l'eterno numero 10 della Capitale venne spostato più vicino all'area di rigore, poi nel 2016 con l'arrivo dell'argentino Spalletti lo battezzò finto numero '9' e piano B di Dzeko.

Quest'anno, arrivato in corsa alla Juventus dopo l'esonero di Tudor, prima di puntare forte su Yildiz l'allenatore toscano ha sperimentato il tuttofare Weston McKennie come centrale offensivo. Esperimento che ha funzionato per larghi tratti, in assenza dei gol di Jonathan David e con Vlahovic e Milik ko.