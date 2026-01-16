Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 21^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Lookman.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Lucumì, Bernardeschi.
Squalificati: Cambiaghi.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Morata, Diao, Addai, Goldaniga.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Sarmiento.
Squalificati: Pezzella.
FIORENTINA
Indisponibili: Dzeko, Lamptey, Richardson, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Gronbaek, Siegrist, Ekuban.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Frese, Belghali.
Squalificati: Unai Nunez.
INTER
Indisponibili: Calhanoglu, Dumfries, Palacios, Josep Martinez, Di Gennaro.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Rugani.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Dele-Bashiru, Dia, Patric.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Berisha, Camarda.
Squalificati: Gaspar, Veiga.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Pavlovic.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret e Lukaku.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Akinsanmiro, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Nzola, Stengs, Vural.
Squalificati: Caracciolo.
ROMA
Indisponibili: El Aynaoui, Gollini, Dovbyk, Baldanzi.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Berardi, Volpato, Thorstvedt, Candé, Koné.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Ilic, Masina, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zemura, Goglichidze, Zaniolo, Buksa.
Squalificati: Zaniolo.
