Pancaro sul derby: "Ultimo treno per il Milan. Con una vittoria l'Inter mette una seria ipoteca"

In vista del derby di domenica sera tra Milan e Inter è intervenuto ai microfoni di MilanNews l'ex difensore dei rossoneri Giuseppe Pancaro. Queste le sue parole su quanto può essere decisivo in chiave scudetto: "Dopo il derby dovrebbero mancare 10 partite, quindi 30 punti, che sono ancora tanti. Il calcio ci ha insegnato che alla fine può succedere di tutto fino a quando la matematica non chiude il discorso. È anche vero che se dovesse vincere l'Inter a quel punto metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria dello scudetto".

Per chi è più importante?

"È una partita importante per entrambe, però per il Milan forse è l'ultimo treno per poter rimanere incollata alla corsa scudetto, per poter tenere ancora viva la speranza di vincere il tricolore".

Come valuta il lavoro di Allegri?

"Non è un Milan spettacolare il suo, però il lavoro ad oggi più che positivo, perché il Milan veniva da alcuni anni negativi ed Allegri ha riportato il Milan a rigiocare per i primi posti del campionato. I risultati sicuramente sono positivi. Futuro? Quando un allenatore porta alla fine i risultati è giusto continuare con lui".