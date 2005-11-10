Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 9ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien, Kossounou, Raspadori, Kessié, Scalvini, Pompei, Kolasinac, Bellanova.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Orsolini, Piccoli, Holm.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Winks.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Jesus Rodriguez, Diao, Chalobah, Liberali (in dubbio).
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Atta, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Havel, Nuredini, Venturino, Ehizibue, Wiafe.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Stones, Jones, Pavard, Luis Henrique.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Ekhator, Gonzalez, Grabara, Yildiz, Locatelli, Milik, Conceicao, Thuram, Celik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gudmundsson, Marusic, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti.
Squalificati: Gaspar.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Rabiot, Loftus-Cheek.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina, Maye, Ziolkowski.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Olivera, Alisson Santos, Badiashile.
Squalificati: Nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Elphege, Nicolussi Caviglia.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Svilar, Kone, Pellegrini.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Leysen, Koné, Idzes.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Fortini, Israel, Mandragora, Rodriguez.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Alaba, Gueye, Bayo, Solet.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Adorante, Sverko, Franjic, Correia.
Squalificati: nessuno.