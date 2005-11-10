Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 9ª giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 9ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
SASSUOLO-LAZIO - Martedì 27 ottobre, ore 18.30 - DAZN
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
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ROMA-CAGLIARI - Martedì 27 ottobre, ore 20.45 - DAZN
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Deiola, Romano, Adopo; Nzola, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
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TORINO-COMO - Martedì 27 ottobre, ore 20.45 - DAZN/SKY
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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MILAN-BOLOGNA - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Jashari; Hutchinson, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.
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PARMA-UDINESE - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
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VENEZIA-INTER - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN/SKY
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
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GENOA-JUVENTUS - Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45 - DAZN
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Vitinha, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
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MONZA-NAPOLI - Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45 - DAZN/SKY
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Mota; Varela. Allenatore: Juric.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).
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FROSINONE-LECCE - Giovedì 29 ottobre, ore 18.30 - DAZN
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
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FIORENTINA-ATALANTA - Giovedì 29 ottobre, ore 20.45 - DAZN
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Dodo; Oulai, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.