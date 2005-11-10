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Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 9ª giornata di campionato

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Redazione TMW
Oggi alle 14:00Probabili formazioni
autore Redazione TMW
26.10.2026 14:00Probabili formazioni
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Tutto pronto per la nona giornata della stagione 2026/2027. Nell'articolo in aggiornamento, le probabili formazioni a cura di TuttoMercatoWeb.com
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Di seguito le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo

SASSUOLO-LAZIO - Martedì 27 ottobre, ore 18.30 - DAZN

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

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ROMA-CAGLIARI - Martedì 27 ottobre, ore 20.45 - DAZN

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Deiola, Romano, Adopo; Nzola, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

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TORINO-COMO - Martedì 27 ottobre, ore 20.45 - DAZN/SKY

TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

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MILAN-BOLOGNA - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Jashari; Hutchinson, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.

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PARMA-UDINESE - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

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VENEZIA-INTER - Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 - DAZN/SKY

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

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GENOA-JUVENTUS - Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45 - DAZN

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Vitinha, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

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MONZA-NAPOLI - Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45 - DAZN/SKY

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Mota; Varela. Allenatore: Juric.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

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FROSINONE-LECCE - Giovedì 29 ottobre, ore 18.30 - DAZN

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

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FIORENTINA-ATALANTA - Giovedì 29 ottobre, ore 20.45 - DAZN

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Dodo; Oulai, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

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