Infortuni in serie per il Bologna, si ferma anche Rowe. Sarà assente per quasi un mese

Infortuni in serie per il Bologna, si ferma anche Rowe. Sarà assente per quasi un mese
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:52
Dimitri Conti

Gli infortuni non stanno dando tregua al Bologna, che nella giornata di ieri ha incassato l'amara notizia di dover fare a meno per un mese e mezzo del proprio portiere titolare, Lukasz Skorupski. E non c'è solamente lui tra i protagonisti rossoblù ai box.

L'ultimo infortunio di un tesserato del Bologna, in ordine di tempo, riguarda Cambiaghi che si è fatto male nei primissimi giorni di raduno a Coverciano ed ha alzato bandiera bianca, lasciando il ritiro della Nazionale nelle scorse ore. Un problema che diventa ancor più fastidioso se si considera che sulla fascia sinistra dell'attacco Italiano dovrà rinunciare per un po' anche a Jonathan Rowe.

L'esterno, preso nel mercato estivo dal Marsiglia per circa 17 milioni di euro, si è fatto male alla gamba destra nella scorsa partita, quella vinta 2-0 contro il Napoli, e gli esami delle scorse ore hanno evidenziato una lesione. Di seguito la nota medica diramata dal Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro: tempi di recupero di circa 3 settimane".

