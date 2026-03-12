Bologna, Rowe: "Vogliamo qualificarci per i quarti, al ritorno non sarà facile ma..."

Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League contro la Roma: "Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra, l'obiettivo è qualificarci al prossimo turno. Volevamo vincere, ma il pareggio è meglio della sconfitta. Sono contento del mio assist. La Roma è un'ottima squadra, non sarà facile ma crediamo nella qualificazione. Dobbiamo dimostrarlo sul campo, i nostri tifosi stasera sono stati fantastici, ci aiuteranno anche nel ritorno ma sappiamo quanto sia caldo il pubblico dell'Olimpico".