Napoli, un mese senza Lobotka: Conte rilancia un suo fedelissimo

Dopo una settimana a grande intensità e segnata da tante doppie sedute, a Castel Volturno i superstiti delle nazionali hanno rifiatato con due giorni di riposo. Si riprenderà domani quando si inizierà a preparare nel dettaglio la trasferta di Torino, in attesa del ritorno dei dieci azzurri impegnati con le nazionali e di un punto sugli infortunati su chi riuscirà a rientrare - come ad esempio Buongiorno, ormai pronto per affrontare la sua ex squadra - e sul recupero di diversi elementi che rispetto a Lobotka hanno problemi minori, a partire da Rrahmani e Politano che probabilmente avranno bisogno di almeno altre due settimane prima di rientrare senza rischi.

Il nuovo play

Billy Gilmour è rimasto inizialmente fuori dalla prima gara con la Scozia ed Conte egoisticamente non sarà di certo dispiaciuto. L’ex Brighton, voluto fortemente dal tecnico del Napoli in chiusura dello scorso mercato dopo averlo allenato da giovanissimo al Chelsea, alla ripresa sarà chiamato ad avere subito grande continuità dovendo sostituire Lobotka che ne avrà per circa un mese, rientrando probabilmente per la gara con l’Eintracht. Si preannunciano gare anche ravvicinate per Gilmour, a questo punto anche da preservare alternandolo eventualmente - almeno a gara in corso - con De Bruyne o cambiando modulo passando al 4-3-3.

Mentalità Gilmour

"Tutti sappiamo Kevin che giocatore è - ha detto ieri Gilmour dal ritiro della nazionale -, lo vedi ogni giorno in allenamento. I nuovi sono entrati bene e per me si tratta di mettermi in gioco con questi grandi e provare a guadagnarmi minuti". E sull'esclusione con la nazionale: "Non è mai bello stare in panchina, a nessuno piace. Contro la Grecia non è stato il massimo, ma siamo una squadra e quando vieni chiamato devi essere pronto. Bisogna avere una mentalità positiva e provare a far cambiare idea al mister". Quello che Gilmour a Napoli ha fatto già l'anno scorso, sostituendo al meglio Lobotka più o meno proprio in questo periodo.