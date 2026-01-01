La Lazio non può più nascondersi: con un calendario così, gennaio è il mese della verità
La Lazio non può più nascondersi: o punta con decisione all'Europa, o accetta di ricoprire il ruolo di outsider da qui al termine del campionato. Durante il mese in cui è aperto il mercato, i biancocelesti avranno pochi impegni rispetto alle dirette concorrenti e nemmeno così impegnativi come successo invece in altri periodi dell'anno.
La squadra di Maurizio Sarri giocherà il 4 gennaio contro il Napoli di Conte, dopodiché, al di là del Como di Fabregas che affronterà il 19, ha in programma di affrontare Fiorentina, Hellas Verona, Lecce e Genoa. I capitolini, che nel frattempo si rinforzeranno e recupereranno anche gli infortunati o i reduci da problemi fisici, hanno dunque un'occasione d'oro per scattare in modo decisivo verso le zone alte della classifica.
Il calendario durante il mercato
4 gennaio ore 12.30 - Lazio vs Napoli (18^ giornata Serie A)
7 gennaio ore 20.45 - Lazio vs Fiorentina (19^ giornata di Serie A)
11 gennaio ore 18 - Hellas Verona vs Lazio (20^ giornata di Serie A)
19 gennaio ore 20.45 - Lazio vs Como (21^ giornata di Serie A)
24 gennaio ore 20.45 - Lecce vs Lazio (22^ giornata di Serie A)
Data e ora da definire - Lazio vs Genoa (23^ giornata di Serie A)