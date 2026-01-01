Miretti possibile 'sacrificato' Juventus, ma solo per 25 milioni. Piace anche al Bologna
Non è ancora chiaro quale destino toccherà a gennaio a Fabio Miretti, centrocampista che da inizio stagione non ha trovato troppo spazio nelle rotazioni della Juventus, per quanto con l'arrivo di Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora il minutaggio per lui sia aumentato.
Sulle tracce di Miretti viene segnalata da giorni la Lazio come principale squadra interessata in vista della finestra di calciomercato di gennaio che comincia ufficialmente domani, ma non ci sono solamente i biancocelesti tra le compagini che vorrebbero prenderlo. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, per esempio, Miretti piace anche al Bologna, che è sulle sue tracce.
Spalletti stima Miretti, ma la Juventus potrebbe valutare di sacrificarlo per poter avere maggiori risorse da poter investire nel calciomercato di gennaio. E per questo il club bianconero non prende in considerazione l'idea di cederlo in prestito secco, come già avvenuto lo scorso anno quando è stato girato al Genoa, ma solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito ma con inserito un obbligo di riscatto per la fine della stagione. Con la valutazione che è di 25 milioni di euro.