Merlo: "Brescianini e Samardzic per far cambiare passo al centrocampo della Fiorentina"

L'ex centrocampista Claudio Merlo si è soffermato nell'analisi della crisi che sta vivendo la Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Brescianini e Samardzic sarebbero acquisti importanti, cambierebbero il passo a un centrocampo troppo lento. Ma è in difesa che si devono fare tante operazioni, lascerei in pratica solo Comuzzo e ne prenderei 3-4. Serve una rivoluzione, so che non è facile. E poi davanti serve qualcuno in grado di dribblare qualcuno. L'importante è cambiare, soprattutto dietro. Se lo fai ce la puoi fare anche a salvarti".

Prosegue quindi Merlo: "Adesso poi arriva uno come Fabio Paratici, è facile che i giocatori essendoci lui possano essere attratti anche dalla possibilità di venire a Firenze. Prima di Paratici non c'era nulla, almeno c'è uno che capisce di calcio. Lo ripeto, in questo momento è importante cambiare. Solo così si può salvare questa squadra. Poi se vai in B con questi giocatori è difficile ripartire. A centrocampo poi dipende dall'allenatore, l'importante è prendere qualcosa di più. Fagioli ha i mezzi tecnici per fare tutto ed essere anche un grande regista".

L'intervista di Merlo si conclude poi con una riflessione su cosa fare per la Fiorentina con Rolando Mandragora, sul quale c'è il Genoa per un ritorno in rossoblù: "Io uno come lui lo terrei, è un pezzo importante, sono altri i giocatori che devono partire".