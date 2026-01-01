Spertsyan-Inter, Radimov rivela: "A un passo dal trasferirsi in un club più forte del Krasnodar"
Tra i giocatori accostati all'Inter sul mercato c'è anche Eduard Spertsyan (25 anni), centrocampista russo naturalizzato armeno che milita nel Krasnodar e che secondo quanto raccontano persone vicine a lui sarebbe in procinto di trasferirsi in una grande squadra dei campionati europei.
Ne ha parlato nello specifico Vladimir Radimov, ex calciatore dello Zenit di San Pietroburgo e della Nazionale della Russia, intervistato da RBSport: "È impossibile immaginare la prima metà della stagione senza Spertsyan. Ha iniziato a giocare con maggiore sicurezza, mantenendo il suo livello, ed è dove dovrebbe essere. Ed è a un passo dal trasferirsi in un club più forte, per quanto ne so".
