Un anno e mezzo di Maresca allenatore del Chelsea: due trofei dopo, l'addio

Si è conclusa dopo un anno e mezzo, e con due trofei in più nel palmares, l'esperienza di Enzo Maresca come allenatore del Chelsea. Chiamato dai Blues nell'estate del 2024 dopo aver guidato il Leicester all'immediata risalita in Premier League, Maresca si è insediato a Stamford Bridge senza fare troppi proclami e riuscendo a rompere un passo alla volta i pregiudizi tipici che si vengono a creare quando un allenatore giovane, e con poca esperienza pregressa, viene scelto da una big.

E il Chelsea di Maresca lo è stato, una big. In sostegno contro i dubbi degli scettici possono venire i numeri. Nelle 90 partite ufficiali in cui Maresca ha guidato i Blues, sono arrivate ben 55 vittorie, il 61% del totale, un dato tutt'altro che da sottovalutare considerando che arriva in un contesto ultra-competitivo come quello del calcio inglese, ma anche tramite la partecipazione alle coppe europee (lo scorso anno la Conference League, vinta, questo era la Champions), a fronte di 15 pareggi e 20 sconfitte. Con la bellezza di 188 gol segnati e, forse il dato meno positivo tra tutti, anche 94 subiti: più di uno a partita di media.

Ci sono poi i trofei di Maresca da allenatore del Chelsea, due. E non banali, visto che con la Conference League il Chelsea è adesso l'unica squadra d'Europa ad aver vinto ciascuna delle coppe internazionali, e con la successiva affermazione al Mondiale per Club, Maresca e i suoi ragazzi hanno garantito ai Blues un incasso ancor più straordinario rispetto a quello già ricco garantito dal torneo.