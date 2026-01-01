Che assist dal calendario: a gennaio la Juventus può svoltare. Il sogno resta lo Scudetto

Con Luciano Spalletti, alla Juventus si parla addirittura di Scudetto. Ciò che può aiutare e non poco i bianconeri nella corsa al tricolore è il mese di gennaio, che è fondamentale per non perdere il treno delle prima della classe. La Vecchia Signora scenderà in campo 8 volte, 2 delle quali in Champions League contro Benfica e Monaco.

In Serie A però l'unico scontro diretto in programma è quello contro il Napoli del 25 gennaio, a cavallo dei due impegni europei. Per il resto le avversarie durante il mercato saranno tutte medio-piccole: Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari e Parma non possono spaventare. La corsa al titolo è iniziata.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 18 - Juventus vs Lecce (18^ giornata Serie A)

6 gennaio ore 20.45 - Sassuolo vs Juventus (19^ giornata di Serie A)

12 gennaio ore 20.45 - Juventus vs Cremonese (20^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 20.45 - Cagliari vs Juventus (21^ giornata di Serie A)

21 gennaio ore 21 - Juventus vs Benfica (7^ giornata di Champions League)

25 gennaio ore 18 - Juventus vs Napoli (22^ giornata di Serie A)

28 gennaio ore 21 - Monaco vs Juventus (8^ giornata di Champions League)

Data e ora da definire - Parma vs Juventus (23^ giornata di Serie A)