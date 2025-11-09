Napoli, Manna: "Diamo fastidio perché abbiamo Conte. Elmas ha meritato la titolarità"

Il DS del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro il Bologna. Di seguito le sue parole:

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Conte, ma il Napoli è primo in classifica. A chi dà fastidio il Napoli?

"Il lavoro fatto finora è positivo, abbiamo sviscerato le problematiche avute. Vogliamo dar fastidio, ne diamo anche comunicativamente perché abbiamo Conte in panchina. Gli altri hanno paura e spero di averlo il più a lungo possibile qui. Cerchiamo di crescere affidandoci anche a lui. Dobbiamo lavorare e sappiamo dove vogliamo arrivare. Siamo qui da primi in classifica, oggi contro un avversario tosto, sarà una bella partita"

Mancano i gol degli esterni? Cosa devono fare Lang e Neres per giocare di più?

"Neres sta entrando con più continuità e sta trovando ritmo. Bisogna farsi trovare pronti e lavorare bene in settimana, i gol arriveranno. Elmas è un giocatore forte, si sta guadagnando la titolarità con le prestazioni, ha risposto bene sul campo è giusto giochi".