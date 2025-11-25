Inter a Madrid per dimenticare il derby. Comincia una Champions di fuoco

Per l’Inter è già tempo di archiviare il derby e pensare a domani, senza guardarsi indietro. Oggi Lautaro Martinez e compagni volano in Spagna, dove domani nel catino bollente del Metropolitano affronteranno l’Atletico Madrid nella quinta partita della league phase di Champions League. Un ritorno al passato, quando nella gara di ritorno degli ottavi di finale nel 2024 la squadra di Simone Inzaghi venne eliminata ai calci di rigore. Il passato recente invece ha raccontato un’Inter propositiva ma anche poco concreta, nonostante Mike Maignan abbia oggettivamente giocato da dominatore assoluto. La rete di Pulisic invece ha scoperchiato vecchie incertezze, da Calhanoglu a Sommer. Cristian Chivu non accetta processi sommari ai singoli e vuole dare nuova linfa all’ambiente, perché soprattutto in Coppa dei Campioni il cammino ora sarà davvero impervio.

Dall’Atletico Madrid al Borussia Dortmund, Champions League

Quando l’Inter ha scoperto il proprio percorso in Champions League, Cristian Chiuv era perfettamente consapevole che dal 26 novembre il percorso sarebbe stato tortuoso. Avvio morbido e salita repentina, partendo dalla serata di domani contro i colchoneros, a quota sei punti dopo le prime quattro partite della league phase. Questa per l’Inter è la prima di quattro partite ad alta tensione verso gli ottavi di finale, anche se le prime quattro vittorie non dovrebbero portare ad un’ansia da prestazione che potrebbe essere controproducente.

Il Pisa è sullo sfondo, pochi calcoli per Chivu

Dopo la sconfitta nel derby Cristian Chivu ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme, augurandosi che il ko non lasci strascichi negativi. Le parole dell’allenatore rumeno denotano quando l’equilibrio mentale sia la componente fondamentale anche per una squadra esperta come l’Inter. Oggi la squadra si allenerà alle ore 11.00 alla Pinetina e poi ci sarà la partenza per Madrid, alle 19.00 la conferenza stampa nella tana dei giocatori in maglia rojibanca. Spazio ancora alla formazione che si è vista contro il Milan, con Lautaro e Thuram a guidare l’attacco. Dubbio sull’esterno di destra e ballottaggio a centrocampo tra Zielinski e Sucic.