Inter, accordo verbale con l'Al-Hilal per Cancelo: il giocatore ha chiesto tempo per riflettere
Passi concreti sull’asse Milano-Riad. Secondo quanto raccolto da Sky Inter e Al-Hilal hanno raggiunto un accordo verbale per il possibile ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo, aprendo di fatto la strada a un’operazione che ora attende soltanto la decisione finale del calciatore.
Nelle ultime ore i contatti con Jorge Mendes, agente del terzino portoghese, sono stati costanti. Cancelo ha però chiesto uno o due giorni di tempo per sciogliere le riserve: la sua priorità resta infatti il Barcellona, club che in queste ore ha manifestato interesse, ma che deve ancora passare dalle parole ai fatti.
In caso di risposta positiva del giocatore all’Inter, l’Al-Hilal è pronto a inserire una contropartita tecnica nell’operazione, individuata in uno tra Acerbi e De Vrij, profili che piacciono al club saudita per completare il pacchetto difensivo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.