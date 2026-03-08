Live TMW Inter, Akanji: " Ci abbiamo provato, ma non è stato abbastanza"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Cosa è successo oggi?

"Nel primo tempo abbiamo perso tanti palloni, nel secondo tempo abbiamo avuto più controllo della palla, ma non abbiamo creato abbastanza. Ci abbiamo provato, ma non è stato abbastanza oggi".

Sul gol avete sbagliato?

"Devo rivedere la partita. Abbiamo avuto delle occasioni per segnare. Io sul gol sono andato a chiudere su Leao e Estupinan è andato alle spalle".