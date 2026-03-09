Mauro: "Inventeranno un VAR, come è stato fatto per non far vincere la Juve, anche per l'Inter"

C'è dibattito come sempre negli studi Mediaset a Pressing dopo la sfida tra Milan e Inter, terminata con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo. Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, ha detto la sua sull'episodio più contestato della partita, il mani di Ricci in area al 95': "Per l'Inter ci sono solo cattive notizie: ha perso un altro derby e ha giocato male. Dopo una cosa del genere però, quantomeno ci accorgiamo che non esiste un Palazzo che manovra".

Ancora più pesanti invece le dichiarazioni di Massimo Mauro, ex centrocampista di Catanzaro, Juventus, Udinese e Napoli: "Inventeranno un altro VAR, come è stato fatto per non far vincere la Juventus, anche per l'Inter". Appare evidente dunque il suo parere: Doveri avrebbe dovuto concedere a tempo scaduto la massima punizione in favore degli uomini di Chivu.