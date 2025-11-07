Inter, anche Tiago Gabriel tra gli obiettivi per la difesa del futuro: verrà osservato nel weekend

L'Inter continua a cercare un giovane centrale sul mercato e secondo FcInterNews.it sta monitorando diversi nomi: Joel Ordonez, ecuadoregno classe 2004, osservato speciale in occasione di Atalanta-Bruges, ma gli occhi sono puntati anche sulla vetrina italiana. Tarik Muharemovic, classe 2003 bosniaco del Sassuolo, sta facendo molto bene ed è tenuto in grande considerazione, anche in virtù degli ottimi rapporti tra i nerazzurri e i neroverdi.

C'è poi un altro profilo che piace in Viale della Liberazione e che nel weekend in arrivo, secondo quanto risulta ai colleghi, sarà osservato dal vivo da un emissario dell'Inter in occasione di Lecce-Verona. Si tratta di Tiago Gabriel, portoghese classe 2004, arrivato in Salento lo scorso gennaio e subito a proprio agio nel calcio italiano. La classica corvinata che potrebbe fruttare un ottimo ritorno dell'investimento al club giallorosso.