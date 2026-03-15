Inter-Atalanta, Calvarese: "Regolare il pari della Dea. Scalvini-Frattesi? Era rigore"

La partita delle polemiche. Inter-Atalanta ha generato le proteste dei nerazzurri di Cristian Chivu per le scelte del direttore di gara Manganiello sia sul pareggio della Dea che sul mancato rigore per un contatto in area fra Scalvini e Frattesi. Decisioni, o meglio non decisioni, che faranno discutere ancora. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, nel corso del fondo sull'edizione odierna di Tuttosport, ha commentato gli episodi arbitrali:

Si parte dal pareggio bergamasco con il contatto fra Sulemana e Dumfries: "Nnon è falloso il contatto alto tra il ghanese e l’olandese, mentre sembra non esserci un contatto basso. Diverso è il discorso per il contatto tra Scalvini e Frattesi, con il centrocampista che arriva prima sul pallone e subisce un calcione dal difensore: manca quindi un calcio di rigore per l’Inter. Regolare, invece, il gol di Pio Esposito: Dumfries non commette infatti alcun fallo su Kolasinac".

Ed infine andiamo all'episodio del mancato penalty. Secondo l'ex direttore di gara la decisione di Manganiello di far proseguire e non intervenire non è corretta: "Diverso è il discorso per il contatto tra Scalvini e Frattesi, con il centrocampista che arriva prima sul pallone e subisce un calcione dal difensore: manca quindi un calcio di rigore per l’Inter".