Segnali di Diouf nell'Inter: "Ora mi sento bene, sto andando sempre meglio"
Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club lombardo dopo la vittoria di oggi sul campo del Pisa: "Mi sento bene con la squadra, sto crescendo passo dopo passo. Non è facile con un nuovo campionato e una nuova lingua, ma ora mi sento bene, sta andando sempre meglio".
Ora un’altra partita, si sente pronto?
"Dobbiamo restare concentrati, continuare su questa strada. Mi sento bene, punto a crescere con la squadra e ad aiutare il gruppo".
