Inter, Barella: "Mkhitaryan è come il vino. Dobbiamo migliorare l'approccio alla partita"

Nicolò Barella, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della partita di Champions League contro lo Shakhtar: "All'inizio eravamo contratti, avevamo fatto fatica. L'importante era vincere. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Oggi in dieci, con le spalle al muro, ci siamo reinventati".

Cosa dovete migliorare?

"L'approccio alla partita, ammazzando subito le partite. Basta un episodio, poi. Anche restare concentrati in qualche situazione".

C'è una parola per descrivere l'assist di Mkhitaryan?

"Mkhitaryan è come il vino. Posso solo fargli i complimenti. Abituato a essere un punto fermo dell'Inter, oggi che sta giocando meno, non è facile".