Piacere, Nico Paz. Il diez del Como si presenta alla Champions con numeri da paura

Carlalberto Ludi lo ha detto recentemente: "Non sarei mai tornato da Madrid senza Nico Paz". E il diez della squadra di Fabregas, ancora una volta, ripaga in campo l'enorme investimento economico fatto del club per (ri)portarlo sul Lago (60 milioni di euro). Non c'è stata partita tra Como e Manchester United, in una serata di Champions League che già prima del fischio d'inizio era stata consegnata alla storia.

La notte magica di Nico Paz

Poi, ecco la notte magica di Nico Paz, due gol e un assist per il numero 10 del Como. Oltre ad una maturità tattica che pare a questo punto in crescita costante. Dopo l'impatto sulla Serie A - un torneo che ormai Nico Paz "maneggia" con destrezza - anche in Europa l'argentino lancia un segnale forte, chiaro, proponendosi tra i migliori prospetti (se di prospetto si può ancora parlare) del panorama calcistico internazionale.

La prima di tante

"Una notte storica che non dimenticherò mai", ha detto dopo la gara. La sensazione è che contro il Manchester United per Nico Paz sia stata soltanto la prima notte europea di tante che lo vedranno protagonista in futuro. Con la maglia del Como, certo, se il club continuerà a strutturarsi come sta facendo. E Real Madrid permettendo, che vanta ancora un di diritto di recompra. Nel frattempo, Nico Paz gioca, segna e incanta. Con il Como (4 gol e 5 assist in stagione) e con l'Argentina, nella quale potrebbe anche ereditare quella pesantissima maglia che tutti conosciamo...