Empoli, Corsi sul futuro societario: "Ci piacerebbe un’operazione sul modello dell’Atalanta"

Lunga intervista quella che, ai colleghi di pianetaempoli.it, ha rilasciato la vicepresidente e amministratrice delegata dell'Empoli Rebecca Corsi, che ha fatto il punto della situazione anche sulle questioni extra campo.

Partendo dall'arrivo di possibili nuovi soci: "L’esigenza di un nuovo socio nasce dal fatto che oggi fare calcio con una proprietà familiare è sempre più difficile. Le realtà con cui ci confrontiamo ogni settimana, sia quando eravamo Serie A sia adesso in serie B, hanno una forza economica sempre più importante: una società come la nostra, che da sempre vive di autosostentamento attraverso un modello basato sulla produzione di ricavi e sul loro reinvestimento, deve programmare con grande attenzione. In questo sistema basta anche mezzo errore, e noi non siamo certo esenti dall’averne commessi, per creare uno squilibrio nei numeri. Se guardiamo agli ultimi anni, i risultati non sono stati quelli ai quali eravamo abituati. Questo significa che degli errori sono stati fatti e, di conseguenza, anche i ricavi sono stati inferiori. È un percorso di riflessione che, in realtà, è iniziato già tre o quattro anni fa, almeno all’interno della società: l’idea che abbiamo maturato, e che continua a piacerci, è quella di un’operazione sul modello dell’Atalanta, con una proprietà solida sul territorio, sostenuta dal territorio, che lo conosca e che sappia comprendere la filosofia del club. Una filosofia che abbiamo costruito nel tempo e sulla quale continuiamo a basarci".

Corsi aggiunge poi che la "fine dell’esclusiva" con il fondo amaricano significa che la proprietà non è più vincolata a parlare soltanto con quel soggetto, e aggiunge poi che "il dialogo con i soggetti con cui eravamo già in contatto è ancora aperto e si stanno aprendo anche altre interlocuzioni. Nel tempo sono arrivate possibilità diverse, ma non si tratta di meccanismi istantanei". A ogni modo, il progetto Empoli andrà avanti.