Per Samele lesione del crociato: la Giana Erminio attenderà il mercato di gennaio per l'attaccante?

La vittoria sull'Union Brescia è stata un vero toccasana, soprattutto a livello morale, per la Giana Erminio, che non ha però avuto nemmeno il tempo di festeggiare, perché deve fare adesso i conti con il serio infortunio di Luigi Samele, che lascia adesso un vuoto nel reparto avanzato: il calciatore foggiano dovrà infatti operarsi, perché gli esami strumentali cui è stato sottoposto hanno riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e il resto è stato inevitabile.

Di seguito, la nota ufficiale della società di Gorgongola.

"A.S. Giana Erminio comunica che, a seguito di infortunio in allenamento e dopo aver effettuato gli esami strumentali, al calciatore Luigi Samele è stata diagnosticata una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che necessita di un intervento chirurgico.

A Luigi un grosso in bocca al lupo, un grande incoraggiamento e i migliori auguri da parte di tutta la società per il recupero più veloce possibile, certi che tornerà in campo più forte di prima".

Si interverrà già adesso sul mercato?

Domanda lecita, questa, se si considerano i tempi di recupero per un infortunio del genere. Al momento, da parte del club, non arrivano indicazioni, e non filtrano notizie in merito, ma di sicuro ci saranno riflessioni da dover fare: arrivare al mercato di gennaio o no? Due mesi e mezzo non sono pochi, e c'è da risalire la china, ma non è escluso che si attinga magari dalla giovanili. Non resta che attendere.