Empoli, Corrado avvisa: "Guardare adesso la classifica può diventare destabilizzante"

Come si legge sui canali ufficiali del club, nella serata di ieri, in una tv locale, il difensore dell'Empoli Niccolò Corrado ha fatto il punto della situazione sul momento della squadra toscana, fresca anche di cambio in panchina.

"Sicuramente l'inizio poteva andare meglio - dice il classe 2000 -, ma credo che la cosa più importante sia continuare a lavorare e fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, perché abbiamo un gruppo giovane, con talento e qualità per fare bene. Ho sempre pensato che ci siano giovani promettenti, ma anche ragazzi che, pur essendo giovani, hanno già esperienza e qualità importanti. La classifica dice che siamo tutti vicini, come succede spesso in Serie B, e guardarla troppo in questo momento può diventare destabilizzante. Dobbiamo continuare a lavorare, senza perdere di vista il nostro percorso. Credo che questo gruppo possa togliersi tante soddisfazioni".

Si parla poi del lavoro con il tecnico Matteo Andreoletti: "Quando cambia l'allenatore cambiano alcune dinamiche, il tipo di gioco, il modulo e le pressioni. Normalmente prepari la stagione in ritiro con determinate idee, quindi è inevitabile avere bisogno di un po' di tempo. Da questo punto di vista, la lunga sosta ci ha aiutato a capire meglio le richieste del mister. Andreoletti cerca la pressione alta, la riaggressione immediata quando perdiamo palla e la verticalizzazione. È stato bravo a lavorare su questi aspetti senza stravolgere troppo la squadra e stiamo entrando nella sua mentalità”.

In conclusione, poi, il prossimo turno: "Il Vicenza, come la maggior parte delle squadre di Serie B, è una squadra ostica. Sarà una partita difficile, ma con le dovute precauzioni possiamo fare una bella prestazione. Noi prepariamo ogni partita per cercare di vincere. Può succedere qualsiasi cosa, ma siamo concentrati sull'obiettivo di fare il massimo e portare a casa la vittoria”.