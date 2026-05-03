Inter, Bergomi: "Chivu ti entra nel cuore. E' lui l'uomo copertina dello Scudetto"

Quale è stato l'uomo copertina dell'Inter che ha appena vinto lo Scudetto? Una domanda a cui ha risposto Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport. Questo il suo pensiero:

"Il ragazzo col caschetto, Cristian Chivu. So da dove è partito, dai giovani, sempre con grande umiltà. L'Inter ha scelto bene. Doveva ripartire e non conoscendolo, mi avevano detto che Cristian ti entra nel cuore ed è quello che è riuscito a fare in stagione. L'aspetto psicologico è stato fondamentale. Dalle sconfitte è sempre riuscito a ripartire, per quello è lui l'uomo copertina".