Inter, Bergomi: "Chivu ti entra nel cuore. E' lui l'uomo copertina dello Scudetto"
TUTTO mercato WEB
Quale è stato l'uomo copertina dell'Inter che ha appena vinto lo Scudetto? Una domanda a cui ha risposto Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport. Questo il suo pensiero:
"Il ragazzo col caschetto, Cristian Chivu. So da dove è partito, dai giovani, sempre con grande umiltà. L'Inter ha scelto bene. Doveva ripartire e non conoscendolo, mi avevano detto che Cristian ti entra nel cuore ed è quello che è riuscito a fare in stagione. L'aspetto psicologico è stato fondamentale. Dalle sconfitte è sempre riuscito a ripartire, per quello è lui l'uomo copertina".
Altre notizie Serie A
Live TMWInter, parla lo staff di Chivu. Kolarov: "Abbiamo creduto in un percorso". Cecchi: "Grande soddisfazione"
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile