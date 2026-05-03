Inter, Bisseck: "Abbiamo una partita da giocare, se facciamo bene possiamo festeggiare"

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Parma valido per la 35^ giornata di Serie A.

Sensazioni dal pullman?

"Bellissimo come sempre, i nostri tifosi fanno il massimo. Abbiamo una partita da giocare, siamo concentrati e se facciamo bene possiamo festeggiare".

Che occhi avevano i tuoi compagni?

"Tutti uguali, siamo concentrati. Manca poco, poi vedremo".

Quanto ti sei divertito in questa stagione?

"Sempre bello avere la fiducia del mister, voglio solo aiutare la squadra e migliorare. devo continuare su questa strada e sono molto contento".