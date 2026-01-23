Inter, Bonny: "C'è stata una giusta reazione, siamo una squadra forte"

L'Inter vince in rimonta contro il Pisa e trionfa 6-2. Tra i protagonisti della gara anche l'attaccante dell'Inter Ange Yoan Bonny, autore del quinto gol. Queste le parole dell'attaccante francese in conferenza stampa.

Cosa pensavate quando eravate sotto di due gol?

"La partita è stata difficile all'inizio e c'è stata la giusta reazione. Siamo contenti".

Nel 2005 è nata la Pazza Inter, ti piace questa definizione?

"Si è una pazza Inter, siamo una squadra forte".

Sentite l'ossessione per lo scudetto?

"Io non c'ero prima ma quando sono entrato nello spogliatoio ho visto dei campioni e i campioni vogliono vincere tutto".