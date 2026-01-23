Inter, Bonny: "C'è stata una giusta reazione, siamo una squadra forte"
TUTTO mercato WEB
L'Inter vince in rimonta contro il Pisa e trionfa 6-2. Tra i protagonisti della gara anche l'attaccante dell'Inter Ange Yoan Bonny, autore del quinto gol. Queste le parole dell'attaccante francese in conferenza stampa.
Cosa pensavate quando eravate sotto di due gol?
"La partita è stata difficile all'inizio e c'è stata la giusta reazione. Siamo contenti".
Nel 2005 è nata la Pazza Inter, ti piace questa definizione?
"Si è una pazza Inter, siamo una squadra forte".
Sentite l'ossessione per lo scudetto?
"Io non c'ero prima ma quando sono entrato nello spogliatoio ho visto dei campioni e i campioni vogliono vincere tutto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile