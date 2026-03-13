Napoli, i giocatori più utilizzati dicono tutto sulla stagione: questa rosa era da scudetto?

Ci sono soltanto 16 giocatori nella rosa del Napoli che hanno collezionato almeno 1000 minuti fino a qui in stagione, comprendendo tutte le partite fra campionato. Una mini-rosa di giocatori sui quali Antonio Conte ha potuto realmente contare in una annata che è stata davvero maledetta dal punto di vista degli infortuni.

Nella lista stilata dal Corriere dello Sport oggi in edicola ciò che balza all'occhio è soprattutto l'assenza di diversi big fra coloro che hanno raggiunto almeno una decina di presenze, bottino minimo per poter dire di aver dato un contributo significativo.

I due stakanovisti sono Hojlund e McTominay: 35 partite con 2868 minuti il primo, 34 con 2846 minuti il secondo. Due fra i 'titolarissimi' che hanno dato garanzie maggiori sia in termini di resa che di presenza effettiva in campo, anche se entrambi si sono dovuti a loro volta fermare per qualche gara in stagione. A completare il podio Milinkovic-Savic, con 31 presenze (2790 minuti).

Fra i giocatori più presenti ne mancano diversi di peso. De Bruyne a Lukaku su tutti (771 e 64 minuti). Ma anche Gilmour (618 minuti). Anguissa arriva appena a 1318 minuti, Neres a 1367. Fra gli 11 più presenti invece ci sono altri ottimi giocatori, ma che magari ad inizio anno non partivano come sicuri titolari, si vedano Elmas, Spinazzola e Beukema (rispettivamente 2195, 2190 e 1677 minuti). Numeri che raccontano di una rosa che solo sulla carta avrebbe tutto per lottare per lo scudetto. Di fatto però, guardando ai nomi realmente abili e arruolabili, non è mai stato realmente così, quest'anno.