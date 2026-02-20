Inter, c'è un altro arresto nell'inchiesta ultras. Il pm: "Ingaggiato per uccidere Andrea Beretta"
Giuseppe Poerio, 32 anni, ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre si trova già detenuto per reati legati alla droga ed è coinvolto anche nell’inchiesta milanese “doppia curva” sugli ultras di San Siro. Il provvedimento, firmato dalla gip Sara Cipolla su richiesta del pm della Dda di Milano Paolo Storari e al termine delle indagini della Polizia, gli contesta di aver sparato sei colpi di pistola durante una lite avvenuta nel luglio 2025.
Nel documento si evidenzia inoltre che, in passato, Poerio si sarebbe reso disponibile per portare a termine l’omicidio – poi mai avvenuto – di Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia.
Secondo quanto riportato dall’ANSA, anche Marco Ferdico, altro ex capo ultrà interista, avrebbe confermato a verbale l’esistenza di un piano per eliminare Beretta, indicando proprio Poerio, soprannominato “il Pinna”, come esecutore materiale dell’agguato in cambio di 100mila euro. Le indagini avevano già ricostruito come lo stesso Beretta, temendo per la propria vita, nel settembre 2024 avesse ucciso Antonio Bellocco, esponente di una famiglia di ’ndrangheta e membro del direttivo della Curva Nord.