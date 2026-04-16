Inter-Cagliari, i convocati di Pisacane: ancora fuori causa Pavoletti e Mazzitelli
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Il Cagliari ha reso noti i convocati per la sfida all'Inter di domani: Leonardo Pavoletti e Luca Mazzitelli sono fuori dai convocati di Pisacane, non avendo recuperato dai rispettivi infortuni.
I convocati per #InterCagliari 👇 pic.twitter.com/q7Z769Q3xj— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) April 16, 2026
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Deiola, Liteta, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Albarracin, Belotti, Borrelli, Mendy, Trepy, Esposito.
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