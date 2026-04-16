Il calcio piange Manninger, Fiorentina senza Kean, il report su Furlanetto: le top news delle 18

Sono ore di lutto nel mondo del calcio per la tragica scomparsa di Alexander Manninger, morto a soli 48 anni. L’ex portiere austriaco, che aveva legato parte importante della sua carriera all’Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, ha perso la vita nella prima mattinata nei pressi di Salisburgo. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava sarebbe stata travolta da un treno mentre attraversava un passaggio a livello privo di barriere. Nonostante i soccorsi immediati, per Manninger non c’è stato nulla da fare. A dare per primo l’annuncio è stato il Red Bull Salisburgo, che ha espresso cordoglio per la scomparsa dell’ex giocatore.

Nel frattempo, il campo chiama e la Fiorentina prepara la sfida di Conference League contro il Crystal Palace in programma questa sera. I viola saranno chiamati a una rimonta complicata dopo lo 0-3 dell’andata. Mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati: assente Moise Kean, mentre tornano a disposizione Fagioli e Gudmundsson.

La Lazio, invece, perde per infortunio il portiere Alessio Furlanetto, che ha riportato un trauma al ginocchio destro con interessamento legamentoso e sarà sottoposto a nuovi esami. Situazione complicata anche in casa Roma, dove continuano le assenze: oltre a Wesley, restano indisponibili Koné, Dybala, Dovbyk, Ferguson, Pellegrini e Pisilli. Buone notizie arrivano invece da Gianluca Mancini, regolarmente in gruppo in vista della delicata sfida contro l’Atalanta.