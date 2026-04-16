Morte Manninger, il cordoglio dell'Arsenal: "Siamo tutti sotto shock"
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Prima del suo sbarco in Italia, per firmare con la Fiorentina nel 2001, Alex Manninger aveva indossato per 4 stagioni la maglia dell'Arsenal, mettendo insieme 40 presenze con la maglia del club londinese.
I Gunners, tramite i propri canali social, hanno voluto unirsi al dolore per la prematura scomparsa del portiere austriaco, morto oggi all'età di 48 anni in un tragico incidente stradale: "Tutti all'Arsenal sono sotto shock e profondamente addolorati per la tragica morte dell'ex portiere Alex Manninger. Tutti i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste. Riposa in pace, Alex".
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