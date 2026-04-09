Inter, Calhanoglu al centro per Chivu: non è esclusa l'ipotesi di rinnovo per una stagione

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora in ballo. Il centrocampista turco resta un elemento molto importante per l’Inter e per Cristian Chivu e la dimostrazione è stata nel match contro la Roma quando il numero 20 nerazzurro è stato fra i protagonisti del successo per 5-2 contro gli uomini di Gasperini con un assist e un gol. La stagione non è stata certamente facile per il giocatore turco che ha dovuto passare molto tempo ai box per un problema agli adduttori ma adesso sembra essersi ristabilito ed è pronto a dare il suo contributo per la conquista dello scudetto.

Nessuna offerta del Galatasaray

Presente ma anche futuro dicevamo. Il calciatore infatti ha un contratto in scadenza nel 2027 e per il momento non ha ancora rinnovato. Si parlava molto di Galatasaray con il tecnico Okan Buruk, fra l'altro ex centrocampista dell'Inter, che lo vorrebbe alle sue dipendenze ma va comunque sottolineato come il club di viale della Liberazione non ha ancora ricevuto nessuna offerta per il giocatore.

Ipotesi rinnovo in ballo

Torna dunque in ballo la conferma di Calhanoglu. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter non escluderebbe anche un rinnovo per un ulteriore anno del centrocampista quindi con scadenza nel 2028.