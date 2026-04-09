A Spalletti manca il 9, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Juve a handicap"

"Juve a handicap" recita il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano sportivo romano si focalizza sull'attacco bianconero, alla prese con tante assenze dopo l'ultimo stop di Vlahovic per infortunio: "Sprint senza Vlahovic, incognite David e Milik. Champions a ogni costo: sette partite alla fine e -1 dal Como quarto: a Spalletti manca il 9 - si legge -. Lo stop di Dusan sarà più lungo di due settimane: dovrà saltare Atalanta, Bologna e anche Milan. Openda bocciato: quattro panchine di fila. Lucio pensa alla soluzione Boga".

Di spalla si parla invece della 'soluzione' di Gabriele Gravina per provare a far ripartire il calcio italiano ("Il testamento politico di Gravina: 'Il calcio un sistema ingessato'") e dell'Inter, alla prese con le mosse per definire il futuro di Hakan Calhanoglu, il cui contratto è in scadenza nel 2027 ("Calha, futuro rebus. I nodi da sciogliere per l'Inter e Hakan").

Tra gli altri argomenti spicca Antonio Conte ("ADL-Conte, incontro a fine maggio. Napoli, confronto a Ischia") ma anche le coppe europee ("Asso Kvara. Cholo sbanca Barcellona. Champions, quarti: volano Psg e Atletico. Bologna e Viola, missione semifinale. Euroleague e Conference alle 21").