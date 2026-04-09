Como, 113 milioni di euro spesi entro il 30 giugno 2025. Il più costoso è Baturina

Il Como 1907 ha costruito la sua prima stagione in Serie A a colpi di investimenti mirati, distribuiti su un organico ampio e internazionale. Sommando i valori di ammortamento iscritti a bilancio per tutti i calciatori acquisiti, il club lariano ha impegnato complessivamente circa 108,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le commissioni agli agenti FIFA, pari a 4,4 milioni, per un totale che si avvicina ai 113 milioni.

Il colpo più oneroso è stato Martin Baturina, centrocampista croato prelevato dalla Dinamo Zagabria per 20,5 milioni. Subito dietro di lui, per cifre impegnate, troviamo Anastasios Douvikas a 15,2 milioni e Maxence Caqueret a quota 15.

La fascia media degli investimenti racconta invece una rosa costruita con logica: Assane Diao è arrivato per 11,7 milioni, Yannik Engelhardt per 8,3, Alieu Fadera per 5,5. Nico Paz è stato iscritto a bilancio per 6,3 milioni, stesso ordine di grandezza di Alex Valle (6 milioni). Nella fascia più bassa si collocano acquisti comunque significativi sul piano tattico: Mergim Vojvoda a 3,1 milioni, Ignace Van der Brempt a 3,8, Luca Mazzitelli a 2,8. Chiudono la lista Jean Butez (2,1 milioni), Felipe Jack (1,8), Azon Monzon (2), Marc Oliver Kempf (1,7), Ivan Smolcic (1,5) e Raphaël Varane (1,2)

La lista

Azon Monzon 2 milioni

Martin Baturina 20,5 milioni

Jean Butez 2,1 milioni

Maxence Caqueret 15 milioni

Assane Diao 11,7 milioni

Anastasios Douvikas 15,2 milioni

Yannik Engelhardt 8,3 milioni

Alieu Fadera 5,5 milioni

Alex Valle 6 milioni

Marc Oliver Kempf 1,7 milioni

Luca Mazzitelli 2,8 milioni

Felipe Jack 1,8 milioni

Nico Paz 6,3 milioni

Ivan Smolcic 1,5 milioni

Ignace Van der Brempt 3,8 milioni

Raphael Varane 1,2 milioni

Mergim Vojvoda 3,1 milioni

Le commissioni agli agenti FIFA sono pari a 4,4 milioni di euro.