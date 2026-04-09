Zazzaroni: "Consiglio al successore di Gravina di munirsi di elmetto, scudo e tanti ansiolitici"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dedicato il suo editoriale odierno a Gabriele Gravina e alla crisi del calcio italiano. Questo un estratto della sua analisi: "Questo è il nostro saluto a Gabriele Gravina, il presidente della Figc più vincente (ops) e anche perdente (due Mondiali saltati) dall’agosto ’82 a oggi: nel 2006 la Figc era commissariata, ma nel 2021 in sella c’era lui. Gravina, o delle cose buone e delle meno buone: fece ripartire il campionato nel periodo del Covid sfidando i club e ricevendo il sostegno decisivo dell’allora numero 1 della Lega di A Dal Pino, e ha frenato per anni le mire di un paio di presidenti dell’opposizione strumentale".

Zazzaroni si è poi concentrato sull'addio alla FIGC di Gravina: "Non ricordo altri massimi dirigenti della Federcalcio che, dimissionari, abbiano lasciato ai posteri una sorta di testamento politico. Gravina l’ha diffuso ieri. L’ho letto e lo considero non tanto una difesa del suo operato, visto che è fuori definitivamente e non può avere interesse a difendersi, quanto un atto di responsabilità e verità nei confronti dell’intero movimento. Gravina ammette che i mali del calcio italiano sono evidenti e che - nella stragrande maggioranza dei casi - l’impossibilità di intervenire efficacemente, dovuta sia a fattori interni sia esterni al sistema, abbia fin qui preso il sopravvento sull’incapacità di individuare le possibili soluzioni".

Infine, un consiglio al sostituto del dimissionario presidente: "Consiglio al successore di Gravina, che non vorrei rimpiangere, di munirsi di elmetto, scudo, alabarda spaziale e di massicce dosi di ansiolitici".