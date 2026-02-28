Inter, Calhanoglu torna al gol: "Sto ritrovando il ritmo, sono contento della vittoria"
TUTTO mercato WEB
E' tornato al gol Hakan Calhanoglu, il centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo al Meazza contro il Genoa. "Non è facile gestire l'infortunio, hai sempre voglia di tornare e questo gol mi dà voglia ed entusiasmo. Sto cercando di ritrovare il ritmo e sono contento della vittoria".
Tra una settimana il derby, vincendo quante certezze vi può dare?
"Voglio tornare bene, senza infortuni e basta".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"