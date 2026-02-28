Inter, Calhanoglu torna al gol: "Sto ritrovando il ritmo, sono contento della vittoria"

E' tornato al gol Hakan Calhanoglu, il centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo al Meazza contro il Genoa. "Non è facile gestire l'infortunio, hai sempre voglia di tornare e questo gol mi dà voglia ed entusiasmo. Sto cercando di ritrovare il ritmo e sono contento della vittoria".

Tra una settimana il derby, vincendo quante certezze vi può dare?

"Voglio tornare bene, senza infortuni e basta".