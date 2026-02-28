Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

D'Ambrosio: "Siamo bloccati in un sottoscala a Dubai, tre droni ci sono scoppiati in testa"

D'Ambrosio: "Siamo bloccati in un sottoscala a Dubai, tre droni ci sono scoppiati in testa"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi
ieri alle 23:52Serie A
Alessandra Stefanelli

Momenti di paura e forte tensione per Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell’Inter, attualmente bloccato a Dubai. Il calciatore si trova in un sottoscala di casa di amici dopo l’escalation di attacchi che coinvolge gli Emirati Arabi Uniti in risposta ai raid congiunti di Stati Uniti e Israele su Teheran.

Ai microfoni di Sky, D’Ambrosio ha raccontato la concitazione delle ultime ore:
"Abbiamo ricevuto tanti alert dai telefonini, in questo momento ci troviamo in casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa. Abbiamo preso l’occorrente dopo che ci hanno consigliato di spostarci da qualche struttura. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, ora c’è preoccupazione. Da quello che so, l’aeroporto è stato chiuso. Non c’è allarmismo totale, comunque, ma è preoccupante per chi non è abituato a queste situazioni", le parole dell'ex giocatore di Inter e Monza.

Secondo quanto riferito, la chiusura temporanea dell’aeroporto e l’attivazione dei sistemi di allerta hanno costretto molte persone a cercare ripari improvvisati. D’Ambrosio e il gruppo con cui si trova hanno seguito le indicazioni di sicurezza, spostandosi in un’area più protetta dell’edificio. La situazione resta fluida e viene monitorata in attesa di aggiornamenti sulle riaperture dei collegamenti e sull’evoluzione del quadro di sicurezza nella zona.

Articoli correlati
D'Ambrosio approva la nuova Inter: "Mi diverte, è matura. Chivu è saggio e umile"... D'Ambrosio approva la nuova Inter: "Mi diverte, è matura. Chivu è saggio e umile"
D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare... D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare trofei"
D'Ambrosio: "Ho sempre tifato Inter. Scelsi di trasferirmi a Milano dopo la finale... D'Ambrosio: "Ho sempre tifato Inter. Scelsi di trasferirmi a Milano dopo la finale di Champions"
Altre notizie Serie A
La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz... TMWLa Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio
Pierini: "Udinese partita trappola per la Fiorentina. Conference? Testa al campionato"... Pierini: "Udinese partita trappola per la Fiorentina. Conference? Testa al campionato"
Inter, Sommer: "Fa piacere giocare dietro a una difesa così. Peccato per la Champions"... Inter, Sommer: "Fa piacere giocare dietro a una difesa così. Peccato per la Champions"
Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla... TMWJuventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma
Pruzzo: "La Roma domani dovrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus" Pruzzo: "La Roma domani dovrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus"
Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna... Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna
Inter, Chivu: "Scudetto non ancora vinto, dobbiamo continuare a marciare" Inter, Chivu: "Scudetto non ancora vinto, dobbiamo continuare a marciare"
Shevchenko racconta: "Spalletti mi chiamò, abbiamo parlato di tutto: mi voleva alla... Shevchenko racconta: "Spalletti mi chiamò, abbiamo parlato di tutto: mi voleva alla Roma"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
2 Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma
3 Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna
4 Inter, Sommer: "Fa piacere giocare dietro a una difesa così. Peccato per la Champions"
5 La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il campionato
Immagine top news n.1 Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"
Immagine top news n.2 Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna
Immagine top news n.3 L’altra faccia della Thu-La: prima lo sprint, poi il digiuno. Cos'è successo a Marcus Thuram?
Immagine top news n.4 Inter-Genoa 2-0, le pagelle: Dimarco fa il Lautaro, il pupillo di De Rossi causa il rigore del 2-0
Immagine top news n.5 Il paradosso dell'Inter: più dominerà in Serie A, più cresceranno i rimpianti per la Champions
Immagine top news n.6 Il Bodo è solo un ricordo, Dimarco e Calhanoglu travolgono il Genoa: 2-0 Inter e +13 sul Milan
Immagine top news n.7 Minaccia inglese su Fagioli: sul play della Fiorentina ci sono Newcastle e Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio
Immagine news Serie A n.2 Pierini: "Udinese partita trappola per la Fiorentina. Conference? Testa al campionato"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Sommer: "Fa piacere giocare dietro a una difesa così. Peccato per la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma
Immagine news Serie A n.5 Pruzzo: "La Roma domani dovrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus"
Immagine news Serie A n.6 Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Leone: "Felice per le 100 presenze con le Vespe, sono orgoglioso"
Immagine news Serie B n.2 Stankovic salva il Venezia, 1-1 col SudTirol: "La parata all'ultimo minuto? Istinto puro"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Concesso poco o nulla, creato occasioni per vincere la partita"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Tanti giocatori fuori, punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini da Mr. Wolf a Mr. X: solo pari da quando è sulla panchina dell'Avellino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sei vittorie e un pari: l’Ascoli vola al secondo posto. E oggi c'è Arezzo-Ravenna
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia cade ancora: ritiro deciso, Tedesco confermato in panchina
Immagine news Serie C n.3 Risultati Serie C: l'Ascoli vince e vola al secondo posto. Pari nel derby fra Inter e Alcione
Immagine news Serie C n.4 Antonini: "Se arriveranno offerte per il club, le ascolterò. A Trapani non meritano i miei soldi"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco confermato in panchina. E la squadra è pronta ad andare in ritiro
Immagine news Serie C n.6 Foggia in caduta libera: settima sconfitta consecutiva. Pazienza non inverte la rotta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…