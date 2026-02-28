Inter, Calhanoglu sul rigore: "Ho chiesto a Zielinski se volesse calciarlo, ma me l'ha lasciato"
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Zielinski e il rigore? Gli ho chiesto se volesse calciarlo, ma me l'ha lasciato. Sono contento di prendere pian piano il ritmo".
Sul derby: "Guardiamo solamente noi stessi, sicuramente vincere è sempre importante per dare positività al gruppo. Vogliamo continuare così".
