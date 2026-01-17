Inter, Carlos Augusto al 45': "Stiamo giocando bene, ora sfruttiamo occasioni"
Durante l'intervallo di Udinese-Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore nerazzurro Carlos Augusto per commentare il match:"Abbiamo fatto un buon primo tempo. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni, ma stiamo giocando bene e cercheremo di proseguire così".
