Carlos Augusto non esclude niente: "Sto bene all'Inter, ma sappiamo come funziona il calcio"

Il difensore dell'Inter, Carlos Augusto, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari ieri sera. Queste le sue principali dichiarazioni, con uno sguardo anche al futuro: "Sono contento per i tifosi, ma ancora non è finita. Mancano 5 partite, anche la Coppa Italia, per cui dobbiamo fare del nostro meglio perché non abbiamo ancora vinto aritmeticamente".

Sul cammino dell'Inter: ""Abbiamo sofferto un po' prima della sosta. Penso che quest'ultima sia stata importante per schiarire le idee, io ho totale fiducia nel mio gruppo. Ci conosciamo da tempo, quando ci imponiamo di fare qualcosa possiamo fare la differenza".

Sulla Coppa Italia: "Giochiamo ogni torneo per vincere, ma sappiamo della forza del Como. Sono una grande squadra, verranno qui a fare la partita, ma noi dobbiamo dimostrare la nostra forza e fare di tutto per arrivare in finale".

Sul suo futuro: "Sto bene qui, ho trovato dei grandi amici. Ma sappiamo come funziona il calcio, ora penso al presente e poi vediamo cosa succederà".